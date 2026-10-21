PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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21.10.2026 06:00:08
Gebührt Collateralised Loan Obligations ein Platz in der Standard-Allocation?
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Die Finanzkrise hat den Ruf vieler Verbriefungsformen, darunter auch Collateralised Loan Obligations, stark beschädigt. Die Folgen sind bis heute zu spüren. Dennis Deane, Portfolio Manager bei Janus Henderson, muss Investoren, auch in der Schweiz, immer noch erklären, weshalb die komplexen Strukturen kein Risiko darstellen. Rückenwind kommt von der Regulierung für Versicherungen.
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