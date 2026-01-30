GECOSS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GECOSS hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 53,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41,87 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 31,20 Milliarden JPY gegenüber 28,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at