GECOSS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GECOSS ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GECOSS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,42 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GECOSS 38,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GECOSS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at