|
12.05.2026 06:31:29
GECOSS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GECOSS lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 38,98 JPY. Im letzten Jahr hatte GECOSS einen Gewinn von 40,93 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 29,56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 173,96 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 134,77 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 115,68 Milliarden JPY, während im Vorjahr 111,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen dürfte weitere Erholung zeigen -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem festern Auftakt zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.