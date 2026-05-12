GECOSS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GECOSS lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 38,98 JPY. Im letzten Jahr hatte GECOSS einen Gewinn von 40,93 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 29,56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 173,96 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 134,77 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 115,68 Milliarden JPY, während im Vorjahr 111,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at