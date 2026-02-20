Gedik Yatirim Menkul Degerler legte Quartalsergebnis vor

Gedik Yatirim Menkul Degerler hat sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Gedik Yatirim Menkul Degerler mit einem Umsatz von insgesamt 3,21 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 143,85 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,750 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 TRY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,92 Milliarden TRY, während im Vorjahr 5,11 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at