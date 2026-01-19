|
GEE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
GEE hat sich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat GEE 923,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 809,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
