GEE Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GEE Group hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,29 Prozent auf 20,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at