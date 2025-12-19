GEE Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GEE Group präsentierte am 17.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

GEE Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,25 Prozent zurück. Hier wurden 23,5 Millionen USD gegenüber 28,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

GEE Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,320 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 96,50 Millionen USD – eine Minderung um 17,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 116,48 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at