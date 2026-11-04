GeeCee Ventures: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GeeCee Ventures stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 4,88 INR gegenüber 4,90 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 177,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 146,7 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at