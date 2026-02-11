GeeCee Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GeeCee Ventures hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,36 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,33 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat GeeCee Ventures mit einem Umsatz von insgesamt 166,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 587,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 71,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at