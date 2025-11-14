GeeCee Ventures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GeeCee Ventures hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

GeeCee Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,90 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,00 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat GeeCee Ventures mit einem Umsatz von insgesamt 177,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 39,17 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at