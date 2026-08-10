geechs hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

geechs hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,47 JPY, nach 11,05 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat geechs im vergangenen Quartal 6,97 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte geechs 6,37 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at