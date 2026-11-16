geechs öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

geechs veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,49 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,27 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat geechs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at