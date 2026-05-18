geechs: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

geechs lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,91 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -20,470 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent auf 6,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 62,73 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,82 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat geechs im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,38 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 25,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at