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15.07.2026 06:31:29
Geekly,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Geekly,Inc Registered hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Geekly,Inc Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 132,63 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 38,55 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Geekly,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 9,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 36,87 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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