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01.05.2026 06:31:29
Geely Automobile hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Geely Automobile präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 83,78 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Geely Automobile 72,50 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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