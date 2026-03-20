Geely Automobile hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Geely Automobile stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,88 Prozent auf 14,92 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,65 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Geely Automobile hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 48,03 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 33,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at