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WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032

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29.10.2026 12:28:59

Geely Automobile Holdings 9-Month Profit Rises

(RTTNews) - Thursday, Geely Automobile Holdings Limited (GELYF.PK) announced its financial results for the first nine months of 2026.

Profit attributable to the owners of the company totaled RMB 13,928 million compared to RMB 13,049 million in the prior year.

Core profit attributable to the owners of the parent stood at RMB 14,896 million compared to RMB 10,559 million last year.

Profit before tax was RMB 16,724 million compared to RMB 15,847 million in the year-ago quarter.

Revenue rose to RMB 272,564 million from RMB 241,093 million in 2025.

Geely's stock closed trading at $1.82, up 1.68 percent on the OTC Markets.

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