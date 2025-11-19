|
19.11.2025 06:31:28
Geely Automobile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Geely Automobile präsentierte am 17.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geely Automobile 0,680 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,93 Prozent auf 12,46 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
