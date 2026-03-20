Geely Automobile legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Geely Automobile präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY gegenüber 0,360 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Geely Automobile im vergangenen Quartal 105,76 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely Automobile 72,51 Milliarden CNY umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,67 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,64 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Geely Automobile im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 43,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 345,23 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 240,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at