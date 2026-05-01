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01.05.2026 06:31:29
Geely Automobile: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Geely Automobile hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely Automobile ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 12,10 Milliarden USD gegenüber 9,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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