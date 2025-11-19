Geely Automobile stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Geely Automobile lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geely Automobile ein EPS von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,19 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 60,38 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at