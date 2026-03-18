Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
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18.03.2026 16:31:05
Geely eyes Canadian auto market after deal allowing Chinese EVs
The company set a goal to become one of the world’s top five carmakers by the end of the decadeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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