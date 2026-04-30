Geely präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Geely lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,600 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 94,54 Milliarden HKD gegenüber 77,51 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at