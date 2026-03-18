BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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18.03.2026 07:10:34
Geely profit beats estimates as sales approach those of BYD
The Hong Kong-listed arm of billionaire Li Shufu’s auto empire is just over a year into a major overhaul it began in...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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