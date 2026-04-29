Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
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29.04.2026 12:32:27
Geely Q1 profit falls 27% as weak demand hits China automakers
Net income declines to 4.2 billion yuan in the three months ended Mar 31, compared with 5.7 billion yuan in the year-ago...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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