Geely Aktie

Geely für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032

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29.04.2026 12:32:27

Geely Q1 profit falls 27% as weak demand hits China automakers

Net income declines to 4.2 billion yuan in the three months ended Mar 31, compared with 5.7 billion yuan in the year-ago...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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