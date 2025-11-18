|
18.11.2025 06:31:28
Geely: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Geely ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Geely die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,41 HKD gegenüber 0,270 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 97,46 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 65,70 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!