Geely: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Geely ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Geely die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,41 HKD gegenüber 0,270 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 97,46 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 65,70 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at