Geely: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Geely lud am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 HKD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 115,12 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,46 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at