09.09.2026 12:37:38

Gefährden Sanktionen britische Juden? Miliband widerspricht

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister Ed Miliband hat Befürchtungen zurückgewiesen, die Sanktionen seines Landes gegen israelische Siedlungen könnten negative Folgen für britische Juden haben.

Großbritanniens Oberrabbiner Ephraim Mirvis hatte die Sanktionen zuvor heftig kritisiert und von einem "schwarzen Tag für britische Juden" gesprochen. Es handle sich lediglich um Symbolpolitik, die den zunehmend feindlichen Diskurs über Israel anheize, schrieb der Geistliche in einem Beitrag auf der Plattform X. "Diese Maßnahmen werden nur dazu beitragen, genau jenen Extremismus zu stärken, den sie eigentlich bekämpfen wollen."

Miliband: "Ich bin ein stolzer britischer Jude"

Der Außenminister, der das Importverbot für Waren aus illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland am Dienstag im Unterhaus in London verkündet hatte, wies die Kritik zurück. "Ich bin ein stolzer britischer Jude und ich stimme dem Oberrabbiner nicht zu", sagte Miliband dem Nachrichtensender Sky News.

Wenn britische Juden für das Vorgehen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht würden, sei das nichts als reinster Antisemitismus, sagte Miliband. Er fügte hinzu: "Wir müssen alle mehr tun, um Antisemitismus zu bekämpfen. Aber ich glaube, wir können das tun und gleichzeitig britische Werte hochhalten."

Israel will britisches Konsulat in Jerusalem schließen

Miliband hatte die Sanktionen mit den Übergriffen radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland sowie dem geplanten Ausbau weiterer Siedlungen begründet. Er stehe zu dem Vorwurf, im Westjordanland ereigneten sich "ethnische Säuberungen" durch radikale Siedler, die von der israelischen Regierung geduldet und teils sogar befürwortet werden, sagte Miliband.

Frankreich, Kanada, Dänemark sowie weitere westliche Staaten schlossen sich in einer Erklärung der Position Großbritanniens an. Deutschland gehört nicht dazu. Israel reagierte mit angekündigten Gegenmaßnahmen, darunter der Schließung des britischen Konsulats in Jerusalem und Sanktionen gegen britische Politiker./cmy/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen