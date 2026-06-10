Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

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10.06.2026 07:42:52

Gefallen für Jens Spahn?: Firma fordert halbe Milliarde vom Bund wegen Corona-Masken

Die Aufarbeitung der Corona-Zeit dauert noch immer an. Ein Textilunternehmen klagt wegen einer aus ihrer Sicht bereits zugesagten Bestellung von Masken, die nie gekauft wurden. Das Unternehmen wirft dem damaligen Gesundheitsminister Spahn Bevorzugung einer parteinahen Firma vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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