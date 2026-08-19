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19.08.2026 11:57:38
Gefangenenaustausch: Kiew und Moskau übergeben Soldaten
MOSKAU (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Aus ukrainischer Gefangenschaft seien 103 russische Soldaten zurückgekehrt, teilte das Ministerium in Moskau mit. Russland habe im Gegenzug 103 ukrainischen Soldaten übergeben. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht. Die Kriegsparteien haben bereits mehrfach Gefangene und die Leichen von Gefallenen ausgetauscht.
Die freigelassenen Russen seien derzeit im benachbarten Belarus, wo schon früher die medizinische und psychologische Erstversorgung ausgetauschter Soldaten erfolgte. Bei der humanitären Aktion seien die Vereinigten Arabischen Emirate erneut als Vermittler aufgetreten, gab das Ministerium in Moskau bekannt.
Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen seit viereinhalb Jahren. Beiden Seiten haben mittlerweile jeweils Tausende Kriegsgefangene freigelassen./mau/DP/mis
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