Geflohener Windkraftbetrüger Hendrik Holt in Dubai gefasst

OSNABRÜCK/BERLIN (dpa-AFX) - Der geflohene Windkraftbetrüger Hendrik Holt ist in Dubai festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit. Zuvor hatten die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und "OM-Online" über die Festnahme berichtet./lvo/DP/nas