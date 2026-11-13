Geflügelpest in Brandenburg: Überwachungszone reicht bis MV

STRASBURG (dpa-AFX) - Wegen eines Ausbruchs der Geflügelpest in Brandenburg gehören nun auch Teile des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu einer Überwachungszone. Wie der Landkreis mitteilte, entdeckte man den Erreger in einem Geflügelbestand in Uckerland (Landkreis Uckermark).

Für die betroffenen Gebiete im mecklenburg-vorpommerischen Landkreis gilt den Angaben nach jetzt eine Tierseuchenallgemeinverfügung. Sie betrifft vor allem den Süden der Stadt Strasburg (Uckermark) mit den Ortsteilen Glantzhof, Karlsburg, Köhnshof, Linchenshöh, Louisfelde, Ludwigsthal, Luisenburg und Muchowshof./xil/DP/men