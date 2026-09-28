Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.09.2026 12:45:00
Gegen Apple-Pay-Gebühren: Banken dürfen in den USA sammelklagen
Apple-Logo und viel Geld" />
Ein US-Distriktsrichter hat zugelassen, dass US-Geldinstitute offiziell gebündelt gegen Apple Pay vorgehen dürfen. Sie halten dessen Gebühren für rechtswidrig.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
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25.09.26
|dailyAktien: Apple – Luft nach oben (NewsTool)
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25.09.26
|dailyAktien: Apple – Luft nach oben (NewsTool)
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23.09.26
|5-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite: Was Analysten der Apple-Aktie jetzt noch zutrauen (finanzen.at)
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22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|23.09.26
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|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
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|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
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|31.08.26
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|23.09.26
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|23.09.26
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