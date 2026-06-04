Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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04.06.2026 12:46:00
Gegen filmende Meta-Ray-Ban-"Glassholes": App erkennt smarte Brillen im Umfeld
Es scheint im Trend zu liegen, die Aufnahmelampe aus Metas Smartglasses zu entfernen. So werden illegale Aufnahmen ermöglicht. Eine App hilft beim Erkennen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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