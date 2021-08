Gegen jegliche Partikel: Tesla Y jetzt auch mit Filtersystem ausgestattet

• Ein Filtersystem gehört jetzt auch beim Tesla Y zur Grundausstattung• Der sogenannte "Bioweapon Defense Mode" soll 99,97 Prozent der Partikel innerhalb des Autos eliminieren• Der chinesische Autobauer Geely ist dabei Teslas größter Konkurrent

In der Allergiesaison oder in Großstädten mit besonders hoher Luftverschmutzung - Tesla sagt mit seinem "Bioweapon Defense Mode" verunreinigter Luft den Kampf an. Dieser Biowaffen-Abwehrfilter soll nun auch beim Modell Tesla Y zur Grundausstattung gehören. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Teslas "Bioweapon Defense Mode"

Der "Bioweapon Defense Mode" basiert auf der HEPA-Technologie (High Efficiency Particulate Air). Bereits 2016 stellte Tesla in einer Pressemitteilung das System vor. So sei das Filtersystem im Stande, die Außenluft von verschiedenen Partikeln zu befreien, bevor diese in den Innenraum des Autos gelangen können. Auch die Innenluft der Kabine soll fortlaufend gereinigt werden, um Pollen, Staub und Bakterien theoretisch bis zu 99,97 Prozent zu eliminieren. Ab einer Größe von 0,3 Mikrometern sollen diese Partikel aus der Luft entfernt werden. Das Tesla-Filtersystem sei somit hundert Mal effizienter als die Filteranlagen in herkömmlichen Autos. Laut dem Internetportal Futurezone werden die hocheffizienten Luftfilter häufig in Krankenhäusern eingesetzt. Im Auto verbaut, soll es besonders für Menschen geeignet sein, die in Städten und Regionen mit hoher Luftverschmutzung leben oder an starken Allergien leiden. Getestet wurde das System nach Angaben von Tesla selbst zur Genüge. So habe man Stausituationen in der Rush Hour auf kalifornischen Highways, Müllkippen oder chinesische Großstädte genutzt um sicherzustellen, dass das System funktioniere. Tesla-Chef Elon Musk wies in einem Tweet 2018 sogar daraufhin, dass Menschen mit dem HEPA-Filtersystem aus Waldbrandgebieten sicher entkommen können. Ob der "Bioweapon Defense Mode" tatsächlich auch vor Krankheitserregern schützt, bleibt allerdings unklar.

Mit Geely hat Tesla einen neuen Konkurrenten

Konkurrenz bekommt Tesla durch den chinesischen Autobauer Geely. Dieser wirbt ebenfalls damit, ein gesundes und intelligentes Fahrzeug hergestellt zu haben. Nach einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2020 soll Geely hierbei vor allem umweltverträgliche Materialien mit antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften genutzt haben. Zudem soll die Innenluft mit dem "Intelligent Air Purification System" (IAPS), ähnlich effektiv wie bei einer Atemschutzmaske, gefiltert werden. Laut eines Artikels des US-amerikanischen Verbands der Autoingenieure (SAE) wäre allerdings kein Szenario vorstellbar, wo die äußere COVID-19-Konzentration so hoch sei, dass man ein Fahrzeug-Filtersystem brauche. Die größere Gefahr gehe nach Einschätzung der Experten eher von den infizierten Insassen innerhalb des Autos aus.

Tim Adler / Redaktion finanzen.at