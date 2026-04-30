KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.04.2026 17:50:00
Gegen KI-Slop: Spotify führt Kennzeichung für „echte“ Künstler ein
Spotify kennzeichnet künftig die „Authentizität“ von Künstlern. Reine KI-Profile sind zunächst ausgeschlossen, doch die Kriterien könnten sich künftig ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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