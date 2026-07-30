30.07.2026 17:02:38

Gegen Lkw-Überladung: Neue Hightech-Kontrollstelle auf A4

DÜREN (dpa-AFX) - Eine digitale Kontrollstelle mit Pilotcharakter kann künftig überladene Lastwagen auf der Autobahn 4 zwischen Aachen und Köln aus dem Verkehr ziehen. Die Anlage bei Düren wurde nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. "Diese Anlage ist die erste von insgesamt 16 Anlagen, die in den nächsten Jahren deutschlandweit errichtet werden", erklärte Stefan Schnorr, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr.

In den Fahrspuren verbaute Sensorik soll an der Kontrollstelle bereits im fließenden Verkehr das Gewicht von Lastwagen erkennen. Erscheint ein Fahrzeug verdächtig schwer, wird auf LED-Anzeigetafeln das Kennzeichen angezeigt und der Fahrer zur Ausfahrt und Kontrolle aufgefordert. Personal auf der Fahrbahn zum Herauswinken ist nicht mehr nötig. Auf einer sogenannten Wiegespur folgt eine ganz genaue Bestimmung des Gewichts.

Für die vollautomatische Kontrollstelle wurde laut Autobahn GmbH der Standort zwischen Aachen und Köln gewählt, da über die A4 große Mengen des Güterverkehrs aus den Häfen von Antwerpen und Rotterdam transportiert würden. Mit Köln-Eifeltor befinde sich zudem Deutschlands größter Container-Güterbahnhof in unmittelbarer Umgebung./idt/DP/zb

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