Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
25.09.2026 15:44:38
Gegen Paketflut: Neue 2-Euro-Gebühr für Importe in die EU
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Für Millionen im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkte werden künftig zwei Euro mehr fällig. Eine entsprechende neue Bearbeitungsgebühr gilt ab 1. November für Importe aus Drittländern wie China oder den USA, wie aus einem Dokument der Europäischen Kommission hervorgeht.
Für die Zahlung sind nach Angaben der EU-Staaten die Online-Handelsplattformen zuständig - also nicht etwa die Endverbraucher in Europa. Erhoben werden soll sie von den nationalen Behörden. Die neuen Regeln dürften etwa Online-Händler wie SHEIN, Temu, oder AliExpress betreffen.
Kampf gegen massenhafte Einfuhr von Billigprodukten
Mit der Gebühr will die EU gegen die Flut an Billigpaketen vorgehen. Im Jahr 2025 wickelten die europäischen Zollämter nach Angaben der EU-Staaten rund sechs Milliarden Pakete von Onlinehändlern ab. 90 Prozent davon seien aus China in die EU gelangt. Die Abgabe soll die steigenden Kosten durch die wachsende Zahl kleiner Sendungen aus dem Online-Handel decken, etwa die Sichtung und Kontrolle bei der Einfuhr.
Die neue Bearbeitungsgebühr ist Teil einer größeren Zollreform. Weitere Maßnahmen sollen dafür sorgen, den globalen Handel zu erleichtern, Zölle effizienter zu erheben und die Kontrollen von nicht konformen, gefährlichen oder unsicheren Waren zu verschärfen. Unter anderem entsteht eine neue EU-Zollbehörde, die im kommenden Jahr in Lille ihre Arbeit aufnehmen soll.
Billigimporte seit Juli auch verzollt
Seit Juli wird unabhängig davon auch auf günstige Waren aus dem Ausland Zoll fällig. Pro Warengruppe in der Sendung werden pauschal drei Euro berechnet. Dafür sind eigentlich die Verkäufer oder Importeure verantwortlich. Manche Händler reichen die Zollpauschale aber an Verbraucher weiter, die nun mehr zahlen müssen.
Europaweite Daten, wie sich die Paketzahlen seitdem verändert haben, sind noch nicht bekannt. Nach Frankreich wurden nach Angaben des dortigen Wirtschaftsministeriums in den ersten Wochen bis zu 40 Prozent weniger kleine Pakete eingeführt.
Die Zollpauschale ist als Übergangslösung gedacht, bis 2028 eine neue digitale Plattform zur Abwicklung und Kontrolle an den Start geht und dann alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig sind./rdz/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Zalando Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|22,01
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.