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18.08.2026 15:40:38
Gegenkandidat von Schwesig will ihre Wahl unterstützen
SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Linken-Politiker Daniel Trepsdorf verzichtet bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern überraschend auf seine Direktkandidatur in Schwerin und unterstützt stattdessen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Er tue dies, um einen möglichen Sieg des AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm in dem Wahlkreis zu verhindern, sagte der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.
In Mecklenburg-Vorpommern wird am 20. September ein neuer Landtag gewählt. SPD und Linke bilden derzeit eine rot-rote Landesregierung. Einer Insa-Umfrage zufolge käme die Koalition derzeit landesweit auf 40 Prozent (29 Prozent SPD, 11 Prozent Linke) der Stimmen, während die AfD 36 Prozent erreichen würde. Im Wahlkreis 8 treffen die Spitzenkandidaten von SPD und AfD, Schwesig und Holm, direkt aufeinander.
Seiner Überzeugung nach müssten demokratische Kräfte zusammenstehen "und eine Wahlempfehlung für die versierteste und aussichtsreichste Kandidatin aussprechen", sagte Trepsdorf. Er fordere alle Wähler und Wählerinnen dazu auf, die Erststimme im Wahlkreis Schwesig zu geben. "Genauso deutlich sage ich: Zweitstimme Die Linke. Damit das Land die Politik der MV-Koalition fortführen kann."/bal/DP/stw
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