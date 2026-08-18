18.08.2026 15:40:38

Gegenkandidat von Schwesig will ihre Wahl unterstützen

SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Linken-Politiker Daniel Trepsdorf verzichtet bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern überraschend auf seine Direktkandidatur in Schwerin und unterstützt stattdessen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Er tue dies, um einen möglichen Sieg des AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm in dem Wahlkreis zu verhindern, sagte der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

In Mecklenburg-Vorpommern wird am 20. September ein neuer Landtag gewählt. SPD und Linke bilden derzeit eine rot-rote Landesregierung. Einer Insa-Umfrage zufolge käme die Koalition derzeit landesweit auf 40 Prozent (29 Prozent SPD, 11 Prozent Linke) der Stimmen, während die AfD 36 Prozent erreichen würde. Im Wahlkreis 8 treffen die Spitzenkandidaten von SPD und AfD, Schwesig und Holm, direkt aufeinander.

Seiner Überzeugung nach müssten demokratische Kräfte zusammenstehen "und eine Wahlempfehlung für die versierteste und aussichtsreichste Kandidatin aussprechen", sagte Trepsdorf. Er fordere alle Wähler und Wählerinnen dazu auf, die Erststimme im Wahlkreis Schwesig zu geben. "Genauso deutlich sage ich: Zweitstimme Die Linke. Damit das Land die Politik der MV-Koalition fortführen kann."/bal/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen