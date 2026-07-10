Gegenwind für die Plug Power-Aktie: Kurszielsenkung dämpft operative Fortschritte

Plug Power-Aktie fällt deutlich zurück

Susquehanna senkt das Kursziel für die Aktie auf 2,50 US-Dollar

Unternehmen meldete neues Wasserstoffprojekt in Australien

Die Plug Power-Aktie büßte im NASDAQ-Handel über 6 Prozent ein und fiel auf 2,23 US-Dollar. Auslöser ist eine Kurszielsenkung von Susquehanna, die den fairen Wert für den Wasserstoffkonzern nun bei 2,50 US-Dollar sieht, während Anleger parallel neue operative Fortschritte in Australien und Europa einordnen.

Susquehanna kappt das Kursziel

Susquehanna reduziert sein Kursziel für die Plug Power-Aktie von 3,75 US-Dollar auf 2,50 US-Dollar. Die Einstufung bleibt auf "Neutral". Die neue Zielmarke liegt zwar über dem aktuellen Kursniveau, doch der Schritt zeigt, dass das Analysehaus die operativen Fortschritte des Wasserstoffkonzerns bislang nicht in eine spürbar optimistischere Bewertung übersetzt. Anleger werten die Kurszielsenkung am Freitag als zusätzliche Belastung für das ohnehin angeschlagene Papier.

Neuer Großauftrag in Australien

Der australische Bergbau- und Sprengstoffkonzern Orica hat für den Hunter Valley Hydrogen Hub im australischen Newcastle die finale Investitionsentscheidung getroffen und damit einen Auftrag für einen Elektrolyseur mit 50 Megawatt Leistung an Plug Power ausgelöst. Das hatte Plug Power erst am Dienstag bekanntgegeben. Das Projekt soll jährlich rund 4.700 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren, den Erdgasverbrauch am Orica-Standort Kooragang Island um rund 7,5 Prozent senken und Emissionen einsparen, die dem Ausstoß von etwa 26.500 Fahrzeugen auf australischen Straßen im Jahr entsprechen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at