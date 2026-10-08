Banco BPM Aktie

Banco BPM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJF1 / ISIN: IT0005218380

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Krisenbank 08.10.2026 14:02:38

Gegenwind für Monte dei Paschi: Kauf von BPM und Banca Generali wird schwieriger

Gegenwind für Monte dei Paschi: Kauf von BPM und Banca Generali wird schwieriger

Im Fusionspoker unter italienischen Banken muss die einstige Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) einen Rückschlag hinnehmen.

Eigentlich will die MPS-Führung gleich zwei andere Institute kaufen und damit ihre eigene Übernahme durch die Großbank Intesa Sanpaolo verhindern. Großaktionäre der MPS stellten sich nun aber gegen das Übernahmevorhaben des Finanzkonzerns. Die MPS-Aktien fielen am Donnerstag um rund zweieinhalb Prozent.

Der Milliardär Francesco Gaetano Caltagirone, mit einem Anteil von gut 10 Prozent der zweitgrößte Investor bei Monte Paschi, erteilte am Donnerstag dem Plan zur Übernahme der Banco BPM und der Banca Generali eine Absage. Er wolle diese Zukäufe nicht unterstützen. Caltagirone schließt sich damit dem Widerstand durch den größten Anteilseigner an, der Delfin Sarl. Der Großaktionär hat seine MPS-Beteiligung von etwa 17,6 Prozent bereits der Intesa Sanpaolo angedient, wie diese am Wochenende mitteilte.

Zudem verweigert sich auch die Credit Agricole einer Übernahme der Banco BPM durch die MPS. Die Bank habe sich gegen eine Andienung ihrer Banco BPM-Aktien an die MPS entschieden, sagte ihr Vorstandsvorsitzender

Olivier Gavalda auf einer Pressekonferenz in Frankfurt am Donnerstag. Die Franzosen halten gut 29 Prozent der Banco BPM.

Eigentlich versucht MPS-Chef Luigi Lovaglio mit den milliardenschweren Offerten, die drohende Übernahme von MPS durch Intesa Sanpaolo zu verhindern. Die Bank aus Turin hatte Anfang Juni ein Übernahmeangebot für MPS vorgelegt. Sie bietet gut 30 Milliarden Euro in bar und in eigenen Aktien für das Institut aus Siena. Lovaglio hatte zur Abwehr zunächst versucht, mit der Banco BPM eine Fusion auf Augenhöhe hinzubekommen, war damit jedoch gescheitert.

Zudem wollte Lovaglio die MPS-Aktionäre auch mit einer Sonderdividende in Höhe von vier Milliarden Euro für sein Vorhaben gewinnen. Damit will er sie davon abbringen, ihre MPS-Anteile an Intesa zu verkaufen. Die Dividende soll teilweise aus Bargeld und teilweise aus Aktien des Versicherers Generali bestehen, die der Bank aus Siena gehören. Die Anteilseigner sollen dem Vorhaben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Oktober zustimmen.

Eine Übernahme von Monte dei Paschi durch Intesa wäre der größte Deal in der seit 2024 anhaltenden Fusionswelle unter Italiens Geldhäusern. Im vergangenen Jahr hatte Monte dei Paschi selbst ihre Konkurrentin Mediobanca übernommen, und Banco BPM kaufte den Vermögensverwalter Anima.

Sollte es zu einer Übernahme durch Intesa kommen, würde Monte dei Paschi keineswegs ganz in dem Turiner Geldhaus aufgehen: Um kartellrechtlichen Bedenken vorzubeugen, will Intesa die Marke Monte dei Paschi, rund die Hälfte von deren Filialen, den Großteil der Konzernzentrale und weitere Vermögenswerte an den Versicherer Unipol verkaufen, wie es im Juni hieß.

/mis/stw/stk

SIENA/TRIEST/TURIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Bank Research stuft Commerzbank-Aktie ab - Titel tiefer
Warburg Research verleiht Deutsche Bank-Aktie Buy in jüngster Analyse
RBC senkt Ziel für Commerzbank-Aktie - höhere Risiken im Blick

Bildquelle: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images,francesco carniani / Shutterstock.com

Nachrichten zu Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Assicurazioni Generali S.p.A. 41,04 -1,04% Assicurazioni Generali S.p.A.
Banca Generali 60,15 0,17% Banca Generali
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa 10,93 -2,69% Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
Banco BPM 14,76 -1,11% Banco BPM
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,12 -2,31% Intesa Sanpaolo S.p.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen