OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
30.12.2025 17:55:00
Gehalt über 500.000 US-Dollar: OpenAI sucht Aufpasser für ChatGPT
OpenAI sucht einen neuen Mitarbeiter, der den sicheren Umgang der KI-Dienste mit psychischen Erkrankungen gewährleistet und für Cybersicherheit einsteht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
