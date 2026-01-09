Geheimdienst im Iran ruft zur Zusammenarbeit auf

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Geheimdienst hat die Bevölkerung angesichts der landesweiten Proteste zur Zusammenarbeit aufgerufen. Die Allgemeinheit werde gebeten, "Zerstörer und von den USA und dem zionistischen Regime (Israel) angeheuerte Terroristen" zu melden, hieß es in einer Erklärung, die der staatliche Rundfunk verbreitete.

Am Donnerstagabend hatte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle erlebt. Der iranische Sicherheitsapparat schaltete das Internet für die Bevölkerung vollständig ab. Nachdem Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen, mehrten sich unbestätigte Berichte über zahlreiche Tote./arb/DP/men