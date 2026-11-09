BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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09.11.2026 14:22:06
Geheimes Spitzentreffen: BASF umgarnt Evonik und blitzt erneut ab
BASF will Evonik übernehmen. Der Essener Konkurrent hält von der Idee jedoch wenig, auch ein Spitzentreffen am Wochenende bringt keine Annäherung. Ein Grund dafür: Evonik hat eigene Expansionspläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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