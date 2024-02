Gehen Interna an Konkurrenz?: Google mauert vor dem BGH in Sachen Datenweitergabe

Google ist ein Riese im Techbereich. Das Bundeskartellamt sieht eine marktbeherrschende Stellung und will Interna an Konkurrenten geben, was der Konzern ablehnt. Vor dem Bundesgerichtshof soll das Vorhaben deshalb abgeschmettert werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel