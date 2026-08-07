Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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07.08.2026 10:17:41
"Geht um die Zukunft": Großaktionär Porsche will zeitnah harte Einschnitte bei VW sehen
Porsche reagiert auf die eigene Krise mit einem Sparpaket, in das unter anderem der Abbau von Stellen fällt. Beim Mutterkonzern VW wird hingegen noch über den richtigen Weg diskutiert. Das sorgt für Nervosität.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
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15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.at)
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09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|2,80
|-0,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,78
|-1,00%
|Volkswagen (VW) St.
|76,00
|-1,49%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,28
|-1,23%
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