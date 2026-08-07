Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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07.08.2026 10:17:41

"Geht um die Zukunft": Großaktionär Porsche will zeitnah harte Einschnitte bei VW sehen

Porsche reagiert auf die eigene Krise mit einem Sparpaket, in das unter anderem der Abbau von Stellen fällt. Beim Mutterkonzern VW wird hingegen noch über den richtigen Weg diskutiert. Das sorgt für Nervosität.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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08:37 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
15.05.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.04.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 2,80 -0,71% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Porsche Automobil Holding SE 28,78 -1,00% Porsche Automobil Holding SE
Volkswagen (VW) St. 76,00 -1,49% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,28 -1,23% Volkswagen (VW) AG Vz.

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