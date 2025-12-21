Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
22.12.2025 00:55:46
"Geht um Verteidigungsfähigkeit": Autozulieferer Schaeffler sattelt auf Rüstungsgeschäft um
Die Krise in der Automobilindustrie treibt Zulieferer Schaeffler in neue Geschäftsfelder. Konzernchef Rosenfeld baut die Kooperation mit dem Drohnenhersteller Helsing aus und peilt in fünf Jahren einen Milliardenumsatz an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Schaeffler AG
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.05.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|7,80
|-0,26%
