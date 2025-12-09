MBB Aktie
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4
|Kapitalmaßnahme
|
09.12.2025 14:23:38
Gelanter Aktienrückkauf schickt MBB-Aktie auf Rekordkurs
Das Technologieunternehmen, das unter anderem hohe Anteile an FRIEDRICH VORWERK und Aumann hält, kündigte am Morgen an, am 11. Dezember mit Aktienrückkäufen zu starten. Insgesamt will man bis zu einem Preis von je 222 Euro Papiere im Gesamtvolumen von 22 Millionen Euro erwerben.
Der Streubesitz der MBB-Aktie liegt laut Unternehmensabgaben bei 29 Prozent. Der Marktwert liegt aktuell bei fast 1,1 Milliarden Euro.
/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: MBB SE
