30.10.2026 05:49:41

Gelbwesten in Frankreich protestieren mit Töpfen und Pfannen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Gelbwesten-Bewegung ruft für diesen Freitag zu lautstarken Protesten mit Töpfen und Pfannen auf. Vor Abgeordnetenbüros, auf den Straßen und an den Fenstern soll im Zuge der aktuellen Protestwelle im Land mit Küchenutensilien Lärm gemacht werden. Am Abend ist eine Protestversammlung vor der Nationalversammlung in Paris geplant, wo ebenfalls mit Töpfen und Pfannen Radau gemacht werden soll. Immer wieder wird in Frankreich zu dieser Protestform gegriffen, die Casserolade genannt wird. Casserole heißt auf Französisch Topf.

Der kreative Protest ist nur einen Tag vor erneuten landesweiten Massendemonstrationen am Samstag geplant. Dazu rufen Gewerkschaften und Gelbwesten auf, teils aber mit getrennten Protestzügen. Den seit Wochen für eine bessere Ausstattung von Schulen demonstrierenden jungen Leuten in Frankreich haben sich seit Mitte Oktober weitere Gruppen angeschlossen, unter anderem um gegen zu hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Nach schweren Ausschreitungen am Rande von Kundgebungen am 17. Oktober konnte die Polizei erneute Gewalt am vergangenen Samstag überwiegend verhindern./evs/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
15:19 Oktober 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.10.26 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen